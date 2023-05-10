Суд в Челябинской области отказался смягчать наказание фельдъегерю, убившему двоих человек

Александру Самохвалову предстоит провести еще 7,5 лет в колонии строгого режима

Копейский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного фельдъегеря Александра Самохвалова, причастного к убийству двоих человек. Наказание на более мягкое решили не менять, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2015 году фельдъегерь по специальным поручениям вместе с братом проник в региональное Управление специальной связи. Злоумышленники смогли отобрать у дежурного пистолет и застрелить двоих сотрудников. Затем они украли из сейфа более 52 миллионов рублей и два пистолета.

В 2016-м суд приговорил Александра Самохвалова к 16 годам в исправительной колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ снизил наказание до 15 лет и 9 месяцев лишения свободы. Также с осужденного в пользу троих потерпевших взыскали 2,4 миллиона рублей для возмещения морального вреда.

Проведя определенную часть срока в колонии, заключенный подал ходатайство о замене остатка срока более мягким видом наказания. Присутствовавшие на заседании городского суда потерпевшие просили не удовлетворять просьбу. А прокурор указал, что осужденный за все время никак не пытался погасить исковые требования и загладить вину. Суд отказал в замене наказания

Александру Самохвалову осталось провести еще 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.