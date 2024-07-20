Еманжелинский районный суд признал недействительным договор на выпуск кредитной карты, которую оформили мошенники от лица инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Потерпевший сообщил, что ему позвонил неизвестный и предложил переоформить договор на обслуживание сим-карты. В ходе разговора мужчине приходили смс с кодами, но их не называл. Однако полученных данных злоумышленнику оказалось достаточно, чтобы оформить на потерпевшего виртуальную кредитную карту и снять с нее 100 тысяч рублей.
«Поскольку все действия по оформлению и получению кредита реализованы злоумышленниками от имени потерпевшего на основании полученных обманным путем его персональных данных, прокурором города было направлено в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Судом требования прокурора удовлетворены»,— сообщили в ведомстве.
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.