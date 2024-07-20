Суд в Челябинской области аннулировал кредитный договор, заключенный от имени инвалида

Кредитную карту на мужчину оформил неизвестный

Еманжелинский районный суд признал недействительным договор на выпуск кредитной карты, которую оформили мошенники от лица инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Потерпевший сообщил, что ему позвонил неизвестный и предложил переоформить договор на обслуживание сим-карты. В ходе разговора мужчине приходили смс с кодами, но их не называл. Однако полученных данных злоумышленнику оказалось достаточно, чтобы оформить на потерпевшего виртуальную кредитную карту и снять с нее 100 тысяч рублей.

«Поскольку все действия по оформлению и получению кредита реализованы злоумышленниками от имени потерпевшего на основании полученных обманным путем его персональных данных, прокурором города было направлено в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Судом требования прокурора удовлетворены»,— сообщили в ведомстве.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.