Суд в Челябинске взыскал со строительной компании 2,4 млн рублей за гибель работника

Мужчина был единственным кормильцем в семье

Металлургический районный суд Челябинска обязал строительную компанию выплатить местной жительнице 2,4 миллиона рублей за гибель ее мужа и отца ее дочери, сообщили в областной прокуратуре.

В феврале этого года компания ООО «Южный Урал» отправила своего работника в командировку в Кемеровскую область. Там он, выполняя монтажные работы, упал с высоты 17 метров и спустя некоторое время скончался в больнице. Следствие выяснило, что со стороны компании были нарушены правила охраны труда.

33-летняя супруга погибшего обратилась в прокуратуру, чтобы добиться от компании моральной компенсации. Прокурор обратился в суд, который постановил выплатить женщине и ее дочери 2,4 миллиона рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль.