Суд в Челябинске постановил выдворить из России 12 индусов

Иностранцы незаконно пересекли границу

Калининский районный суд Челябинска в режиме видеоконференцсвязи принял решение выдворить за пределы России 12 индусов, которым ранее вынесли приговор за незаконное пересечение границы. Ожидать выдворения они будут в Центре временного содержания иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ведомстве отметили, что рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев в режиме видеоконференцсвязи позволило сократить количество задействованных сотрудников для сопровождения индусов в суд, а также время рассмотрения материалов.

Всего с начала 2023 года из Челябинской области выдворили 1,5 тысячи мигрантов, в том числе 1200 человек — принудительно.