Суд в Челябинске отправил в СИЗО подполковника полиции по делу о взятке

Речь о передаче 3,5 млн рублей

Сегодня, 10 октября, Центральный районный суд Челябинска поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону Александра Калитюка.

Подполковник заключен под стражу на два месяца, передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

По данным следствия, Калитюк выступил посредником при передаче взятки 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора.

Преступление пресечено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Обвиняемому 37 лет, он женат, воспитывает двоих детей.