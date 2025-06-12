Суд в Челябинске отправил в СИЗО экс-сотрудника МУП «СОД»

Еще один фигурант уголовного дела остался под подпиской о невыезде

В Челябинске заключили под стражу экс-начальника отдела безопасности дорожного движения МУП «Служба организации движения» на два месяца по уголовному делу о взятке, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Второму задержанному — бывшему начальнику службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде за активное способствование расследованию.

Напомним, обоих задержали накануне по подозрению в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что они получили деньги от водителя автобуса за сокрытие фактов совершения ДТП и непроведение проверок.