Суд в Челябинске оставил под арестом обвиняемого во взятке экс‑директора МУПа

Илья Зарипов будет ожидать суда за решеткой до 5 марта

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты и оставил в силе решение районного суда о продлении ареста для бывшего директора МУП «Коммет» Ильи Зарипова, сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.

Илья Зарипов был задержан по подозрению в получении взятки в июле прошлого года, не проработав в должности руководителя МУП «Коммет» и восьми дней. Ему инкриминировали получение 100 тыс. рублей от замдиректора ООО «Энергостроймонтаж» Анатолия Ревенко.

На следующий день суд постановил заключить Илью Зарипова под стражу. Вскоре администрация города Челябинска сообщила об увольнении Зарипова с должности директора МУПа.

По версии следствия, взятка в 100 тыс. рублей была частью ранее оговоренной суммы взятки 2,3 млн рублей за совершение действий, входящих в служебные полномочия Зарипова при исполнении и оплате ранее заключенного договора.

21 декабря 2022 года Центральный районный суд продлил срок ареста экс-чиновника до 5 марта 2023 года. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на то, что обвиняемый не намерен скрываться от следственных органов. По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения.