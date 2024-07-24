Курчатовский районный суд Челябинска обязал управляющую компанию «Диалог» выплатить более 130 тысяч рублей владелице квартиры, чье имущество пострадало после обильного дождя, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
ЧП произошло в июне 2023 года в доме № 80в на Комсомольском проспекте. Одну из квартир затопило дождевой водой, проникшей с кровли дома через межэтажное перекрытие. Женщина обратилась в УК с требованием оплатить ей расходы на ремонт, однако ответа не последовало. Самой хозяйке ремонт обошелся в более чем 130 тысяч рублей.
«В связи с тем, что заявитель является инвалидом II группы, прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ООО „Диалог“ о возмещении стоимости работ и материалов, необходимых для восстановления имущества, а также компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме», — уточнили в ведомстве.