Суд в Челябинске обязал УК возместить ущерб за затопление квартиры

Помещение затопило через межэтажное перекрытие

Курчатовский районный суд Челябинска обязал управляющую компанию «Диалог» выплатить более 130 тысяч рублей владелице квартиры, чье имущество пострадало после обильного дождя, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ЧП произошло в июне 2023 года в доме № 80в на Комсомольском проспекте. Одну из квартир затопило дождевой водой, проникшей с кровли дома через межэтажное перекрытие. Женщина обратилась в УК с требованием оплатить ей расходы на ремонт, однако ответа не последовало. Самой хозяйке ремонт обошелся в более чем 130 тысяч рублей.

«В связи с тем, что заявитель является инвалидом II группы, прокурор обратился в суд с исковым заявлением к ООО „Диалог“ о возмещении стоимости работ и материалов, необходимых для восстановления имущества, а также компенсации морального вреда и взыскании штрафа. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме», — уточнили в ведомстве.