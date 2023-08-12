Суд в Челябинске обязал «Победу» выплатить компенсацию инвалиду-колясочнику за отказ в посадке на борт

Требования мужчины удовлетворены частично

Курчатовский районный суд обязал авиакомпанию «Победа» выплатить инвалиду-колясочнику из Челябинска компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей за то, что ее представители не пустили мужчину на борт самолета. Сам челябинец требовал от лоукостера 10 миллионов рублей, передает журналист медиахолдинга «Первый областной».

Напомним, в марте этого года мужчина отправился по делам в Москву на самолете авиакомпании «Победа». Обратно в Челябинск он также решил лететь на самолете этой компании. Однако в посадке на борт ему отказали, объяснив это тем, что батарея в его коляске слишком мощная. В результате челябинцу пришлось покупать билет на другой рейс и ждать в аэропорту 12 часов.

Вернувшись в Челябинск, он подал иск в суд с требованием выплатить ему 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако накануне Курчатовский районный суд постановил выплатить лишь 50 тысяч рублей, а также штраф в пользу челябинца в размере 25 тысяч рублей.