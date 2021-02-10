Суд в Аргаяшском районе начал оглашать приговор Андрею Косилову

Бывшему замгубернатора должны назначить наказание за ДТП с тремя пострадавшими

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Сегодня, 10 февраля, в Аргаяшском районном суде началось оглашение приговора бывшему вице-губернатору Андрею Косилову по делу о ДТП с тремя пострадавшими, сообщает из зала суда корреспондент ИА «Первое областное».

ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова случилось 28 июля на трассе Байрамгулова — Новоандреевка в Аргаяшском районе. Его «Лексус» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». Пострадали три человека.

Серьезные травмы получила Анастасия Вяткина из Екатеринбурга. В момент аварии Анастасия находилась на заднем сиденье «Лады». Она долгое время была в коме. Сейчас с трудом восстанавливается. Водитель также находился в коме и лечился в реанимации.

29 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование уголовного дела было завершено в январе 2020 года.

Андрей Косилов прибыл в Аргаяшский районный суд и поговорил с журналистами.