Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс‑заместителя начальника ПФР по Челябинской области

Александр Орехов был приговорен к четырем годам лишения свободы

Копейский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего замначальника ПФР по Челябинской области Александра Орехова об условно-досрочном освобождении. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Виновный в период с 2019 по 2021 годы вместе с соучастниками — начальником регионального отделения ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной части Рудольфом Зайцевым — получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Александра Орехова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда об УДО пока не вступило в законную силу.

Напомним, Центральный районный суд вынес приговор и Виктору Чернобровину. Он приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.