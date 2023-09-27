Суд на 13 лет отправил в колонию магнитогорца, зарезавшего автомобилиста

С Андрея Решетникова сняли обвинение о повреждении чужого имущества

Сегодня, 27 сентября, Челябинский областной суд вынес приговор 22-летнему Андрею Решетникову. Он признан виновным в убийстве, которое совершил 14 января 2022 года в Магнитогорске, передает корреспондент ИА «Первое областное» из зала суда.

Резонансная история случилась 14 января прошлого года в Магнитогорске. Двое местных жителей ехали на автомобиле, и вдруг машину посередине дороги остановил подсудимый в неадекватном состоянии. Он колотил по лобовому стеклу авто, а когда водитель и его пассажир вышли из машины, то набросился на автовладельца с ножом и нанес ему семь ударов в грудную клетку и живот, после чего скрылся.

Раненый 35-летний Михаил Голов скончался в больнице. Погибший не был знаком с подсудимым. Суд назначил Решетникову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По делу об уничтожении чужого имущества подсудимого оправдали. Родственникам потерпевшего виновный должен выплатить моральную компенсацию в 2,5 млн рублей.