Суд прекратил дело челябинца, обвиняемого в домашнем насилии над дочерью

Решение принято в связи с истечением сроков давности

Сегодня, 2 августа, Курчатовский районный суд Челябинска постановил прекратить уголовное дело об истязании (пункт «г» части 2 статьи 117 УК РФ) в отношении Павла Степкина, которого обвинила в домашнем насилии 17-летняя дочь Полина. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Решение в законную силу не вступило, поэтому подсудимый остается под подпиской о невыезде», — рассказали в суде.

Напомним, об издевательствах отца, из-за которых Полине Степкиной пришлось сбежать из дома в 12 лет, девушка рассказала в программе «За гранью» на телеканале НТВ. После эфира глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал провести проверку.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения решение Карталинского городского суда и прекратил уголовное дело 56-летнего Сергея Ершова, который в апреле 2002 года убил 14-летнюю Александру Бересневич.



