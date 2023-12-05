Суд отправил в СИЗО мужчину, набросившегося с ножом на пассажиров автобуса Челябинск — Чесма

Подозреваемый не признал вину

Сегодня, 5 декабря, Увельский районный суд избрал меру пресечения 38-летнему жителю Чесмы. Его обвиняют в хулиганстве (статья 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре Челябинской области.По версии следствия, вечером 2 декабря на территории Увельского района пьяный подозреваемый после словесного конфликта с другими пассажирами автобуса набросился на них с предметом, похожим на нож, причинил травмы троим попутчикам, выломал двери и кресла и попытался скрыться.

Водитель автобуса вызвал полицию, и находившиеся неподалеку инспекторы ДПС вызвали скорую для пострадавших и отправились на поиски дебошира. Вскоре они увидели его около лесополосы. Но мужчина не только не повиновался требованиям полицейских остановиться и бросить предмет, но и попытался напасть на них. Один из инспекторов выбил «оружие» из его рук и скрутил подозреваемого.

«Подозреваемый не признал вину, совместно с защитником просил отказать в ходатайстве об аресте. С учетом позиции прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 3 февраля», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.

