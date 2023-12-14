Суд отправил в СИЗО директора фирмы, обвиняемого во взятке беговой дорожкой мэру Троицка

Александру Виноградову также изберут меру пресечения

Сегодня, 14 декабря, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения директору коммерческой организации Дмитрию Виноградову. Его обвиняют в даче взятки главе Троицка Александру Виноградову (статья 291 УК РФ), передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

«Виноградова заключили под стражу на два месяца», — сообщает корреспондент.

По версии следствия, Дмитрий Виноградов передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Мэра Александра Виноградова задержали накануне.