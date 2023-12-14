Сегодня, 14 декабря, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения директору коммерческой организации Дмитрию Виноградову. Его обвиняют в даче взятки главе Троицка Александру Виноградову (статья 291 УК РФ), передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».
«Виноградова заключили под стражу на два месяца», — сообщает корреспондент.
По версии следствия, Дмитрий Виноградов передал мэру беговую дорожку за 126 тысяч рублей за ускоренное беспрепятственное получение от администрации Троицка разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания.
Мэра Александра Виноградова задержали накануне.