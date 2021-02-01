Суд отправил в колонию трех жителей Еманжелинска за убийство на трассе

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Челябинский областной суд вынес приговор трем жителям Еманжелинска. Два брата и их знакомый признаны виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору, а также разбое.

В сентябре 2016 года братья Максим и Андрей Лукины вместе с Дмитрием Маршонковым искали жертву ограбления, передвигаясь по автодороге Челябинск — Троицк на ВАЗе. Вблизи поселка Красногорский (Еманжелинский район) они заметили «Хендай» и стали его преследовать, а догнав, совершили ДТП и вынудили автомобилиста выйти из машины.

«После этого Лукиных М. нанес баллонным ключом потерпевшему не менее трех ударов в голову, от чего потерпевший упал на край обочины автомобильной дороги. В свою очередь Лукиных А. вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, после чего подошел к лежащему на обочине автомобильной дороги мужчине, которого удерживал Лукиных М., произвел два прицельных выстрела в голову потерпевшего. После чего Лукиных А. перезарядил оружие и передал его сначала Лукиных М., а затем Маршонкову Д., которые поочередно, передавая из рук в руки друг другу, произвели каждый по одному прицельному выстрелу в голову», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. После чего злоумышленники похитили авто, перевезли тело погибшего на участок, расположенный в пяти километрах от Еманжелинска, где облили труп бензином и подожги. Сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Братьям Лукиным суд назначил по 20 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Третьему соучастнику — 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года с отбыванием каждому в исправительной колонии строгого режима.