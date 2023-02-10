Суд отправил под домашний арест одного из участников драки в челябинском ОЦ № 5

Александр Стасенко — единственный совершеннолетний в этой потасовке

Сегодня, 10 февраля, Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения одному из участников резонансной драки в образовательном центре № 5, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» из зала суда.

Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме, поскольку почти все подозреваемые в потасовке — несовершеннолетние. Четверо из них находятся под подпиской о невыезде. Пятому фигуранту, Александру Стасенко, 18 лет.

Следователь ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста. Суд удовлетворил его.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 8 апреля», — огласил решение судья.

Напомним, группа подростков ворвалась в холл школы с молотками и пневматическим пистолетом. Завязалась драка, перепугавшая учеников образовательного центра. Тем не менее, эвакуация не понадобилась, занятия продолжились в обычном режиме. Установлены все участники конфликта.



Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обсудил с губернатором региона Алексеем Текслером конфликт и драку в образовательном центре № 5.

