Суд отправил на принудительное лечение челябинку, задушившую троих детей

Трагедия случилась в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 38‑летнюю женщину, которая в декабре 2022 года задушила троих своих детей — мальчиков 10 и 15 лет и пятимесячную дочь.

Трагедия развернулась в квартире одного из домов на улице Бажова. По предварительным данным, женщина задушила детей проводом. На месте преступления найдена записка, в которой Анастасия Петрова объясняет, почему расправилась с детьми: женщина написала, что в нее и детей вселились бесы, что грядет апокалипсис, сама она больна и детей не на кого оставить. Своим поступком мать якобы отправила детей в рай. Известно, что до переезда в Екатеринбург семья жила в Челябинске. Анастасия работала в управлении Росреестра. Ее муж Вячеслав служил в органах и вышел на пенсию.

«Обвиняемая освобождена от уголовной ответственности, ей назначено принудительное лечение», — заключили в суде.

Погибшие дети похоронены в Верхнем Уфалее.