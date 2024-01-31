Суд отменил приговор экс-главе Ашинского района по делу о взятке

Материалы направлены на новое рассмотрение

Сегодня, 31 января, Челябинский областной суд в апелляции отменил приговор бывшему заместителю главы Ашинского района Виктору Чистякову по делу о взятке (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее Виктору Чистякову назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,4 млн рублей. По версии следствия, обвиняемый в 2018 году получил взятку 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта на строительство очистных сооружений в поселке Кропачево.

«Приговор отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение», — рассказали в облсуде.