Суд отменил полумиллионный долг жительницы Миасса перед банком

Это был кредит, взятый мошенниками на ее имя

Жительница Миасса добилась отмены кредита, взятого мошенниками на ее имя, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что 1 февраля 2024 года неизвестные лица, представившись сотрудниками ПАО «Банк УралСиб», по телефону обманным путем получили доступ к личному кабинету женщины. Под предлогом аннулирования заявки на кредит с помощью ее простой электронной подписи они дистанционно оформили кредит на сумму около 2,3 миллиона рублей и сразу же начали переводить деньги на другие счета.

Женщина, находясь в это время в Миассе, оперативно связалась с банком, заблокировала доступ, однако часть средств — 490 тысяч рублей — злоумышленникам вывести удалось. Банк смог остановить дальнейшие операции и вернуть на счет 1,5 миллиона рублей.

В суде истица доказала, что она не обращалась за кредитом, не подписывала договор и не давала распоряжений на перевод денег. Все действия совершались из Белгорода, в то время как она находилась в Челябинской области.

Суд, изучив материалы дела, признал договор ничтожным, то есть недействительным с момента его оформления, и постановил, что задолженности по нему у заемщицы не существует.

Решение суда вступило в законную силу.