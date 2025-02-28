Суд отказался отпустить из СИЗО директора МБУ «Трасса 74»

Во внимание не принято даже наличие миллиона для обеспечения залога

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения директору муниципального учреждения «Трасса 74» Сергею Ефимову, обвиняемому в получении взятки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С жалобой обратилась сторона защиты, которая представила характеристики и обозначила готовность внести залог – на счетах матери обвиняемого имеется не менее 1 миллиона рублей.

Напомним, по версии следствия, директор автоспорткомплекса за два года получил не менее 4 миллионов рублей за то, что отдал земельный участок, предназначенный для организации спортивных трасс, под размещение завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция жалобу адвокатов отклонила, решение об аресте Ефимова до 4 апреля 2025 года оставила без изменения.