Суд отказался освободить из‑под стражи экс‑директора госучреждения Алексея Абаимова обвиняют в получении взятки при строительстве детского сада в Аше



Алексея Абаимова обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, экс-директор «Челябоблинвестстроя», структурного подразделения регионального Минстроя, в 2018–2019 годах за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина обеспечил подписание фиктивных актов. В документах были представлены ложные сведения об объеме выполненных работ и приобретенных материалах при строительстве детского сада в Аше в рамках госконтракта. В результате подрядчику необоснованно перечислили свыше 19 миллионов рублей, которые были похищены.



Ранее по ходатайству следствия Абаимова заключили под стражу на два месяца —



Против освобождения обвиняемого из-под стражи выступила прокуратура. В результате суд отказал в удовлетворении жалобы.



Напомним, что Алексея Абаимова также судят по делу о взятках и мошенничестве Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения обвиняемому в получении взятки бывшему директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексею Абаимову и оставил его под стражей, сообщили сегодня, 19 сентября, в пресс-службе Челябинской областной прокуратуры.Алексея Абаимова обвиняют по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») и части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, экс-директор «Челябоблинвестстроя», структурного подразделения регионального Минстроя, в 2018–2019 годах за взятку в размере 190 тысяч рублей от директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина обеспечил подписание фиктивных актов. В документах были представлены ложные сведения об объеме выполненных работ и приобретенных материалах при строительстве детского сада в Аше в рамках госконтракта. В результате подрядчику необоснованно перечислили свыше 19 миллионов рублей, которые были похищены.Ранее по ходатайству следствия Абаимова заключили под стражу на два месяца — до 29 октября 2022 года . Сторона защиты настаивала на избрании иной меры пресечения, не связанной с лишением свободы, указывая на то, что ранее обвиняемый не нарушал меру пресечения.Против освобождения обвиняемого из-под стражи выступила прокуратура. В результате суд отказал в удовлетворении жалобы.Напомним, что Алексея Абаимова также судят по делу о взятках и мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте

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