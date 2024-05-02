Суд отказал в УДО водителю, устроившему смертельное ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске

В аварии погибли три человека, в том числе младенец

Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении водителю Honda, который в 2017 году был осужден за гибель троих человек в автомобиле скорой помощи, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Страшная авария произошла в Челябинске 8 октября 2016 года. На дороге в Курчатовском районе столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Honda. В результате сильного удара скорую отбросило на столб электропередачи, автомобиль буквально разорвало на части. На месте погибли водитель и фельдшер, 10‑месячный пациент скончался в больнице позже.

«Суд приговорил виновного к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования четверых потерпевших о возмещении морального вреда, взыскав по миллиону рублей в пользу каждого», — рассказали в прокуратуре.

Осужденный так и не принял меры по выплате компенсации потерпевшим.