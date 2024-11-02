Суд отказал в УДО директору фирмы по делу о хищении 39 миллионов рублей при строительстве биатлонного центра в Златоусте

Михаил Азаматов останется в колонии

Калининский районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство адвоката заместителя гендиректора по капитальному строительству ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, Азаматова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве (статья 159 УК РФ) при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

«В суде прокурор полагал, что в период отбывания наказания осужденный на путь исправления не встал, большая часть причиненного ущерба возмещена за счет изъятых в ходе обыска денежных средств», — рассказали в прокуратуре.

Суд отклонил ходатайство об УДО.

В Курчатовском районном суде Челябинска рассматривают уголовное дело о мошенничестве и взятках при строительстве лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте и центра для шорт-трека ледового дворца «Уральская молния». Подсудимые — замминистра строительства региона Татьяна Антонова и директор «Челябоблинвестстроя» Алексей Абаимов.



Напомним, фигуранты дела были заключены под стражу, однако потом меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Следствие по делу длилось почти год.

