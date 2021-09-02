Суд отказал экс-главе Чебаркуля в отсрочке выплаты штрафа по делу о взятке

Алексей Сафонов должен выплатить 11,1 миллиона рублей

Кыштымский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова об отсрочке выплаты крупного штрафа по делу о взятке. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Алексею Сафонову было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы по совокупности частей 5 и 6 статьи 290 «Получение взятки в крупном и особо крупном размере». Также суд назначил ему штраф в 11,1 миллиона рублей. Адвокат виновного ходатайствовал об отсрочке выплаты сроком на 5 лет.

«Размер штрафа назначается судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. Судом при вынесении приговора и определении размера штрафа были учтены материальное положение и состояние его здоровья. Изложенные обстоятельства не позволяли сделать объективный вывод о наличии оснований для удовлетворения ходатайства адвоката», — сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее осужденный просил заменить ему часть срока в колонии — 2 года 9 месяцев и 23 дня — более мягким видом наказания — принудительными работами. С учетом прокурорской позиции суд отказал в удовлетворении ходатайства.

