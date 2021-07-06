Суд оставил в силе приговор экс‑бухгалтеру по делу о хищении денег из бюджета Магнитогорска

Женщина отправится в колонию на четыре года

Сегодня, 6 июля, Челябинский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего бухгалтера МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Елены Тарасовой. Она признана виновной в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что виновная в период с января 2015 по декабрь 2019 года, используя свое служебное положение, похитила более 4 миллионов рублей у администрации Магнитогорска. Она начисляла себе и своему супругу завышенные премии, отпускные и зарплату.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения»). Правобережный районный суд Магнитогорска назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима. Также она обязана вернуть растраченные средства в бюджет города.

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил приговор первой инстанции без изменений.

«Елена Тарасова будет отбывать наказание после достижения ее ребенком возраста 14 лет», — уточнили в облсуде.

Приговор вступил в законную силу.