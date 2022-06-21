Суд оставил в колонии подростка, склонившего к наркотикам брата и сестру

После употребления вещества один ребенок впал в кому

Челябинский областной суд оставил в силе приговор Карабашского суда в отношении подростка, который в апреле прошлого года склонил к наркотикам своих несовершеннолетних брата и сестру. После «угощения» один из детей впал в кому, его жизнь удалось спасти медикам. Осужденному предстоит провести в воспитательной колонии еще три года, сообщает прокуратура области.

Осудили подростка еще в феврале 2022 года. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии за склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении двух лиц, по п.«в» ч. 2 ст. 230 УК РФ.

Доказано, что осужденный в апреле 2021 года, имея при себе наркотики, уговорил их попробовать брата и сестру, 13 и 15 лет. Один из подростков потерял сознание, его доставили в больницу в состоянии комы.

«Осужденный скрыл от медиков истинную причину такого состояния потерпевшего. Благодаря реанимационным действиям медицинских работников, правильной диагностике, выявившей наличие в организме наркотического средства, жизнь подростка была спасена»,— пояснили в прокуратуре.

Апелляционная жалоба о том, что приговор чрезмерно суров, не нашла понимания в суде. Первоначальный приговор оставили в силе.