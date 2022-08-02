Суд заменил место отбывания наказания экс‑мэру Челябинска Евгению Тефтелеву

Осужденный ходатайствовал о замене места отбывания наказания

Сегодня, 3 августа, Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева о замене строгого режима на колонию-поселение, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

В начале заседания выступил представитель гособвинения с возражением.

«Тефтелев совершил особо тяжкое преступление. Все время после вынесения приговора он находился в следственном изоляторе, условия отличаются от исправительных учреждений. К полезному труду он не привлекался. Виновного необходимо отправить в колонию строгого режима и уже потом решать, заслуживает ли виновный замены места наказания», — считает прокурор.

Напомним, 11 декабря 2019 года Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске. Его обвинили в том, что в период исполнения должностных обязанностей он получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Евгений Тефтелев полностью выплатил присужденный штраф. Адвокат экс-мэра Челябинска, учитывая этот факт, просил оставить последнее решение Калининского райсуда без изменения.



«Хочу отметить, что мой подзащитный полностью выплатил присужденный штраф. Тефтелев относится положительно к труду, к самообразованию, поддерживает порядок, загладил вред, причиненный преступлением. 2/3 наказания он отбыл, поэтому заслуживает перевод в колонию-поселение», — считает адвокат Анастасия Татарченко.

Евгений Тефтелев позицию адвоката поддержал.

«Поддерживаю сказанное адвокатом, прошу оставить в силе решение Калининского райсуда», — отметил в последнем слове Евгений Тефтелев.

Судья удалился для принятия решения, после чего огласил вердикт.

«Суд постановил решение первой инстанции оставить без изменений. Оставшуюся часть наказания он будет отбывать в колонии-поселении», — огласил решение судья.

Накануне Центральный районный суд вынес приговор подельнику Тефтелева Евгению Пашкову. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.