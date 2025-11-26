Суд оставил под стражей мать, обвиняемую в убийстве дочери в Челябинске

Ребенка с ножевыми ранениями нашли в диване съемной квартиры

Челябинской областной суд оставил без изменения меру пресечения 43-летней жительнице Башикирии, обвиняемой в убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Изменить меру пресечения женщине просил адвокат. Суд ответил отказом, парируя тем, что, находясь на свободе, обвиняемая может скрыться. После преступления ее задержали в другом городе. Она пробудет в СИЗО до третьего января 2026 года.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что 3 ноября 2025 года тело пятилетнего ребенка с колото-резанными ранениями было обнаружено в диване на съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. Девочка приехала в областную столицу с матерью. Перед избранием меры пресечения подозреваемая заявила, что не убивала ребенка.