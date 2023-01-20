Суд оставил экс-мэра Челябинска в колонии

Защита ходатайствовала о более мягком виде наказания

Сегодня, 20 января, Челябинский областной суд в апелляции отказал в удовлетворении ходатайства адвокату бывшего мэра города Евгения Тефтелева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Защита просила замену неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания. Срок наказания заканчивается 26 марта. Тефтелев останется в колонии-поселении», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, 11 декабря 2019 года Евгения Тефтелева задержали в Магнитогорске. Его обвинили в том, что в период исполнения должностных обязанностей он получил взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Центральный районный суд Челябинска назначил Тефтелеву наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок 3 года.

Евгений Тефтелев полностью выплатил присужденный штраф. Адвокат экс-мэра Челябинска, учитывая этот факт, просил оставить последнее решение Калининского райсуда без изменения.

3 августа прошлого года Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева о замене строгого режима на колонию-поселение.

