Суд огласил приговор о коррупции при строительстве биатлонного центра в Златоусте

В колонии общего режима отправятся бывший замглавы Минстроя и директор строительной фирмы

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор по громкому коррупционному делу в отношении бывшей чиновницы министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и замгендиректора ООО «Стройтранссоюз», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в период с декабря 2016 года по январь 2017 года замглавы Минстроя Татьяна Антонова получила от бизнесмена Михаила Азаматова 2,2 миллиона рублей за покровительство при курировании реконструкции лыжного стадиона имени С. И. Ишмуратовой и строительстве биатлонного стрельбища в Златоусте.

«Кроме того, в период с июня 2018 года по декабрь 2019-го подсудимые по предварительному сговору с директором ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ (уголовное дело в отношении Алексея Абаимова выделено в отдельное производство) похитили из бюджета свыше 15 миллионов рублей путем приобретения и установки более дешевого, чем предусмотрено проектом, оборудования на ФОК Регионального центра по шорт-треку», — добавили в ведомстве.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Татьяне Антоновой назначено наказание в виде 8 с половиной лет колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Также Антонова не сможет занимать определенные государственные и муниципальные должности сроком на пять лет. Ее взяли под стражу в зале суда. Азаматову суд дал шесть лет общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей.

Также с сообщников взыскали ущерб в размере свыше 15 миллионов рублей.

Автор: Елизавета Михно