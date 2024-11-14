Суд огласил приговор челябинцу, который зарезал беременную знакомую на глазах у ребенка

Мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью

Челябинский областной суд вынес приговор по громкому убийству — местный житель в ходе конфликта буквально истыкал ножом беременную знакомую, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, трагедия произошла в августе 2022 года в одном из домов по Краснознаменной. Друг семьи распылил в лицо потерпевшей аэрозольный баллончик и нанес ей не менее 20 ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Все происходило в присутствии ее четырехлетней дочери.

По данным ИА «Первое областное», обвиняемый дружил с погибшей с детства и любил ее. Девушка вышла замуж, но продолжала общаться с Сергеем. Мужчина часто бывал в гостях у ее семьи и даже ухаживал за маленькой дочкой возлюбленной, однако ответных чувств не получил. В какой-то момент потерпевшая устала от навязчивости друга и попросила его не приходить. «Ухажер» не сдавался, караулил женщину у подъезда и решился на убийство.

Суд признал мужчину виновным в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью (пункты «г, д» части 2 статьи 105 УК РФ (у)). С учетом позиции гособвинителя убийце назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 миллионов рублей и возмещении материального вреда на сумму свыше 120 тысяч рублей.