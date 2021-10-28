Суд обязал начальника Ростехнадзора Магнитогорска вернуть 1 млн рублей, полученный от взяток

Руководителю вынесли приговор в прошлом году

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требования прокурора Ленинского района Магнитогорска о взыскании почти миллиона рублей с начальника магнитогорского отдела Ростехнадзора. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В доход государства Владимир Скрыпников обязан вернуть 902 тысячи 500 рублей, полученные от взяток», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, приговор ему вынесли в ноябре прошлого года в Ленинском районном суде Магнитогорска. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штрафа в 1,3 миллиона рублей по части 2, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Доказано, что он получил деньги от четырех коммерческих организаций и одного предпринимателя за непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений.