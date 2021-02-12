Суд обязал Миндортранс установить ограждения на автомобильной дороге в Сосновском районе

Они необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения

Центральный райсуд Челябинска удовлетворил исковые требования прокуратуры к Миндортрансу о возложении обязанности установить на автомобильной дороге в Сосновском районе ограждения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области не приняло мер по установке удерживающих боковых ограждений с обеих сторон проезжей части, что несет угрозу здоровью и жизни автомобилистов. Речь идет о мостовом сооружении, расположенном на 34-м километре автомобильной дороги регионального значения Обход города Челябинска Сосновский район, в том числе транспортной развязке1,7 км на пересечении с автомобильной дорогой Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым.

Прокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с требованием установить боковые ограждения. Исковые требования были удовлетворены, однако Миндотранс не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

Челябинский облсуд, рассмотрев апелляцию ведомства, оставил без изменения решение райсуда. Оно вступило в законную силу.