Суд обязал экс-главу Каслинского района выплатить 2,2 млн рублей за уничтожение культурного объекта

Александр Грачев был освобожден от наказания в виде лишения свободы условно

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения решение первой инстанции о взыскании с экс-главы Каслинского района Александра Грачева 2,2 млн рублей за уничтожение объекта культурного наследия. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ранее решение о взыскании принял Каслинский городской суд.

В отношении бывшего главы района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По вине Александра Грачева было уничтожено муниципальное имущество, объект культурного наследия — здание туберкулезного диспансера.

«Городским прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу муниципального образования „Каслинский муниципальный район“ в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере 2,2 млн рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Ответчик подал апелляционную жалобу, однако решение первой инстанции Челябинский облсуд оставил без изменения.

Ранее Грачева приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, однако освободили от наказания по амнистии.