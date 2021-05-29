Суд обязал аэропорт Магнитогорска убрать заросли с аэродрома

Карталинская транспортная прокуратура контролирует устранение нарушений

Карталинская транспортная прокуратура поставила на контроль очистку от растений территории аэродрома Международного аэропорта Магнитогорска от дикорастущих кустов и деревьев в целях орнитологической безопасности. Выполнить работы предприятие обязал суд. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, территория аэродрома была не очищена от зарослей травы, кустов и деревьев, в которых любят вить гнезда птицы, что являлось нарушением Воздушного кодекса РФ и осложняло орнитологическую обстановку.

«В связи с этим Карталинский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на предприятие воздушного транспорта обязанности по очистке территории аэродрома от дикорастущих деревьев и кустарников. Судом требования прокурора удовлетворены»,— уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На данный момент за устранением нарушений установлен необходимый контроль.