Суд не удовлетворил жалобу водителя после смертельного наезда на женщину в Челябинске

Меру пресечения Евгению Стюрину оставили без изменений

Челябинский областной суд, сегодня, 16 июня, рассмотрел апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Стюрина и оставил без изменения постановление Центрального районного суда. До 29 июля 2021 года мужчина будет содержаться под стражей.

Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей Стюрина до конца июля 2021 года после смертельного ДТП в марте на улице 60 лет Октября. Тогда 37-летний водитель Евгений Стюрин на автомобиле Ниссан на высокой скорости наехал на 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина скончалась, а мужчину, скрывшегося с места ДТП, задержали в тот же вечер.

Водитель «Ниссана» был водворен в изолятор временного содержания. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Поскольку подозреваемый ухаживает за больной матерью и воспитывает несовершеннолетнюю дочь, суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Челябинской областной суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

Органами предварительного следствия Евгений Стюрин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.