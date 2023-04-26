Суд изучает видеозапись смертельной драки с участием бывших челябинских следователей

Обоим фигурантам дела изменили меру пресечения

Сегодня, 26 апреля, в Центральном районном суде Челябинска продолжили рассмотрение дела о смертельной драке в центре города в мае прошлого года. На скамье подсудимых — бывшие сотрудники СУ СКР по региону Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков.

Напомним, драка произошла 28 мая 2022 года на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса, в самом центре Челябинска. Ранним утром здесь устроили разборки две подвыпившие компании. По словам прокурора, один из молодых людей спровоцировал конфликт. Начинающуюся драку увидели Зыков и Зубков, которые ехали мимо на такси (и, согласно обвинительному заключению, тоже были нетрезвы). Следователи остановили машину и вмешались в драку.

Сегодня на заседании подробно изучили кадры видеозаписи. На них видно, как погибший получает удар ногой в голову. Сначала потерпевшего, предположительно, толкает следователь по особо важным делам Дмитрий Зыков, после чего Владимир Гончаров падает, пытается подняться и получает удар в голову ногой от, предположительно, второго фигуранта дела — Кирилла Зубкова.

Драка продолжается, спустя почти 40 секунд после падения к Владимиру Гончарову подошел молодой человек. Потерпевший уже находился без сознания и скончался в машине скорой помощи.

Первое заседание завершилось изменением меры пресечения Кириллу Зубкову. Судья Неля Яруллина сочла возможным удовлетворить ходатайство защиты и отпустить бывшего следователя из СИЗО. Срок новой меры пресечения для Зубкова — домашнего ареста в собственной квартире — до 2 сентября 2023 года.

На сегодняшнем заседании Зубков сидел рядом со своим адвокатом и заслушивал от гособвинителя обстоятельства того рокового утра. Зубкова судят по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», Дмитрию Зыкову статью изменили на 116-ю, «Побои», так как нанесенные им Гончарову травмы не были расценены экспертами как вред здоровью. Зыкова выпустили из следственного изолятора, в конце концов он даже сумел восстановиться на службе, однако, по данным Первого областного информагентства, подсудимого уволили вновь.

Отец Дмитрия Зыкова рассказал свою версию событий.



Представитель семьи погибшего юрист Георгий Краснов далек от мысли, что завязавшейся драке предшествовал героический мотив Зыкова спасти одного из потерпевших.