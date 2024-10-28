Суд дал 76 лет срока мигрантам, убившим челябинского школьника

Также соучастники должны выплатить родным погибшего 5 миллионов рублей

Лица, виновные в убийстве челябинского школьника у ТРК «Космос» весной 2023 года, суммарно проведут за решеткой 76 лет. Решение по резонансному делу в понедельник, 28 октября, огласил Челябинский областной суд.

Напомним, трагедией закончилась массовая драка, причиной которой была публикация в интернете: 17-летний подросток попал в эту драку случайно — он просто присоединился к друзьям на прогулке, а во время нападения не сумел убежать. Юноша получил не менее пяти ударов руками по голове, туловищу, рукам и ногам и скончался до приезда скорой помощи.

Подозреваемые скрылись, но были оперативно установлены и разысканы сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области совместно с полицейскими и сотрудниками Следственного комитета. Соучастниками оказались семь мигрантов и один житель Курганской области.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», суд признал мигрантов виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, и хулиганстве. В зависимости от степени участия они приговорены к крупным срокам в колониях общего и строгого режима — от 4,5 до 18 лет.

Добавим, с четверых непосредственных участников убийства суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего — каждый из них должен выплатить по 1 миллиону 250 тысяч рублей.