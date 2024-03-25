Суд дал 10 лет особого режима златоустовцу за похищение 3 тысяч рублей

На тяжесть наказания повлиял в том числе рецидив преступлений

Златоустовский городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю, который в ночное время влез в квартиру на первом этаже. Сорокалетний мужчина признан виновным в разбое, сообщает региональная прокуратура.

В суде установлено, что в июне 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что у малознакомой ему потерпевшей есть деньги, в ночное время через приоткрытое окно проник в ее квартиру, взял на кухне нож, подошел к спавшей женщине и потребовал передать ему наличные. Его уловом стали 3 тысячи рублей.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). С учетом судимости за аналогичные преступления суд дал ему 10 лет колонии особого режима. В пользу потерпевшей взыскан причиненный материальный ущерб.