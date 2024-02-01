Студент колледжа в Магнитогорске «заминировал» альма‑матер

Парня задержали, возбуждено уголовное дело

В Магнитогорске поймали 19-летнего студента, который устроил переполох в родном колледже: парень сорвал занятия, сообщив в полицию, что здание заминировано.

Сообщается, что в ходе обследования объекта опасных предметов обнаружено не было.

В дальнейшем полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили и задержали за несмешную шутку 19-летнего студента данного колледжа.

По данному факту возбуждено дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Полицейские напоминают, правоохранительные органы всегда действуют из предпосылки существования реальной опасности, поэтому по всем поступившим подобного рода угрозам проводятся проверки, принимаются неотложные меры по поиску взрывных устройств и недопущению возможных негативных последствий, что приводит к вынужденному отвлечению сил и средств для предотвращения мнимой угрозы в ущерб решению задач по обеспечению общественной безопасности.