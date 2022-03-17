В пабликах Копейска появились сообщения, что пропавший накануне молодой человек Кирилл Смирнов был найден погибшим на пожаре в коттедже по улице Урицкого (поселок Бажово, Копейск).

«Мой сын —  ученик четвертого курса юридического колледжа. На факультете МЧС России он проходил практику по тушению пожара, оказанию помощи пострадавшим при пожаре. На курсе он был четыре года командиром взвода. Имеет много удостоверений по практике. Он увидел пожар и просто не смог бы пройти мимо! Это было его призвание! До получения диплома оставалось два месяца...» —    написала в соцсетях мама погибшего.

Накануне сообщалось, что двухэтажный коттедж в поселке Урицкого сгорел полностью, погибших не найдено.