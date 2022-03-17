Студент Кирилл Смирнов из Копейска погиб на пожаре

20-летний парень пропал накануне и был объявлен родными в розыск

«Мой сын — ученик четвертого курса юридического колледжа. На факультете МЧС России он проходил практику по тушению пожара, оказанию помощи пострадавшим при пожаре. На курсе он был четыре года командиром взвода. Имеет много удостоверений по практике. Он увидел пожар и просто не смог бы пройти мимо! Это было его призвание! До получения диплома оставалось два месяца...»

— написала в соцсетях мама погибшего.