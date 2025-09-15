Стройкомпания в Озерске выплатит 150 тысяч девочке после падения с качелей

Ребенок сломал ногу, прокуратура нашла виноватого

В Озерске прокурор взыскал моральный вред в пользу 13-летней девочки, которая сломала ногу после падения с качелей, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в поселке Метлино. Школьница, находясь на ремонтируемой неогороженной детской площадке, качалась на качелях, упала и получила перелом лодыжки.

«Проверка показала, что в указанный период на детской площадке велись работы по благоустройству дворовой территории, однако в соответствии с муниципальным контрактом подрядчик не обеспечил соблюдение требований безопасности», — рассказали в прокуратуре.

Таким образом, подрядчику и придется компенсировать моральный вред: Озерский городской суд взыскал с ИП 150 тысяч рублей в пользу школьницы.

Решение суда вступило в законную силу, за его исполнением установлен контроль.