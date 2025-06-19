Строительный кран упал в Челябинске на строящемся футбольном манеже

ЧП произошло на Университетской набережной

В Челябинске на стройплощадке упал кран. ЧП произошло утром в четверг, 19 июня, на будущем футбольном манеже по Университетской набережной, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Подрядная организация «АстраСтройИнвест» сообщает, что пострадавших в результате происшествия нет.

«При выполнении строительных работ произошел наклон крановой конструкции. Пострадавших и повреждений нет. Причины произошедшего будут установлены в ходе работы комиссии», — пояснили в компании.

Работы на площадке местами продолжаются. Тротуар напротив места ЧП огородили сигнальной лентой, чтобы люди не ходили по тротуару. Впрочем, многие эту преграду игнорируют.