Строительная компания в Миассе на год задержала сдачу жилого дома

Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями

В Миассе возбуждено уголовное дело из-за годичной задержки по сдаче многоквартирного жилого дома. МКД должны были ввести в эксплуатацию в четвертом квартале прошлого, 2024 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, руководство просто растратило деньги, предназначенные на возведение дома № 84 по улице Макеева. Причем занималось этим с сентября 2023-го.

«Эти действия привели к систематическому переносу сроков сдачи дома и невозможности завершить строительство в установленные договорами сроки — в четвертом квартале 2024 года, в результате чего более 80 семей остались без собственного жилья и вынуждены проживать в съемных квартирах», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр подлежащего сдаче дома, запрошена необходимая документация, осуществляются допросы граждан и представителей строительной организации.