Стрелявший с балкона челябинец накануне поссорился с супругой

Женщина вызвала на помощь сотрудников полиции

Стали известны подробности инцидента со стрельбой с балкона в микрорайоне Чурилово Челябинска. Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, мужчина поссорился со своей супругой, а когда она вызвала полицейских, он вышел на балкон и открыл стрельбу.

«В вечернее время в отдел полиции „Тракторозаводский“ от местной жительницы поступило сообщение о семейном скандале с мужем, находящимся в состоянии опьянения. Прибывших на место сотрудников полиции мужчина встретил выстрелами из ружья, производя их с балкона собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по улице Зальцмана. Для задержания челябинца были вызваны бойцы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Применив средства взлома двери, спецназовцы задержали подозреваемого и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства»,— сообщили в ведомстве.

Охотничье гладкоствольное ружье, лицензия на которое у задержанного действительна до марта 2024 года, изъято и помещено в отдел полиции на период проведения процессуальной проверки. По ее окончании будет принято решение о лишении мужчины данной лицензии.

Напомним, накануне в социальных сетях местные жители сообщили о том, что вечером 20 февраля с балкона дома по улице Зальцмана стрелял мужчина. В людей он не попал, пули повредили припаркованные во дворе дома автомобили. Челябинца задержали и водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации («Хулиганство»).