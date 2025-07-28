Стрелять по колесам иномарки пришлось полицейским в Магнитогорске

Только так экипаж ДПС смог задержать нетрезвого водителя

В Магнитогорске водитель Audi 100 проигнорировал требование остановиться на пересечении улицы Панькова и Верхнеуральского шоссе и устроил ночные гонки с полицейскими. К задержанию нарушителя привлекли три экипажа ДПС, они ехали с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Чтобы остановить легковушку, полицейские выстрелили по колесам машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Предупредительный выстрел в воздух на лихача не повлиял. На улице Бахметьева иномарка остановилась. Нарушителем оказался 43-летний местный житель, он был пьян. Его уже привлекали к административной ответственности за превышение скорости. В этот раз в отделе полиции на мужчину составили шесть протоколов.