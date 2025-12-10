Стреляли из пневматики и били металлической трубой: в Челябинске судят банду вымогателей

На скамью подсудимых сядут пять человек, в том числе несовершеннолетний

В Челябинске направлено в суд уголовное дело по обвинению пяти местных жителей в похищении человека и вымогательстве денежных средств. Возраст участников банды — от 17 до 21 года, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что 18 января 2025 года парни похитили 21-летнего жителя ЧМЗ, запихали в автомобиль и увезли на пустырь, где жестоко избили и обстреляли из пневматики, требуя передать 70 тысяч рублей.

«В силу сложившейся обстановки, физического и численного превосходства обвиняемых, их агрессивного поведения потерпевший был вынужден согласиться с их условиями о передаче требуемой суммы», — рассказали в ведомстве.

Спустя неделю после первого случая соучастники повторили схему: увидев обвиняемых, молодой человек попытался скрыться, однако его догнали, избили металлической трубой и увезли на территорию гаражного кооператива, где снова пытали, в том числе с применением электрошокера. В итоге потерпевшего вынудили отдать 270 тысяч.

Потерпевший обратился с заявлением в органы СК России. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ОП «Металлургический».

Пятеро местных жителей в возрасте от 17 лет до 21 года в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в похищении человека и серии вымогательств. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.