Страсти по ГСК. В Челябинске «разборки» вокруг одного из гаражей вылились в уголовное дело

Стороны конфликта обвиняют друг друга в попытках захвата власти

Гаражно-строительный кооператив № 315 — один из относительно некрупных (примерно на 2,5 тысячи гаражей) ГСК в Ленинском районе Челябинска.

Летом 2021 года ИА «Первое областное» рассказывало о внутреннем конфликте членов гаражно-строительного кооператива, который длится уже несколько лет. Одну из сторон представляет житель Челябинска Данила Зайнутдинов, вторую — единомышленники председателя ГСК № 315 Сергея Меньшенина.

Зайнутдинов обратился в полицию после того, как его автомобиль Daewoo Nexia неизвестные разбили прямо во дворе дома и положили в салон две гвоздики. Спустя несколько месяцев после этого происшествия на мужчину напали неизвестные и избили. Данила Зайнутдинов, по его словам, знает, кто может быть причастен к нападению и уничтожению авто. По факту порчи машины было возбуждено уголовное дело, но его списали в номенклатурное. Об этом мужчина рассказал Первому областному информагентству.

«27 сентября прямо возле подъезда под камерами „Интерсвязи“ двое мужчин расколотили мой автомобиль и положили в салон две красные гвоздики. В октябре загорелся мой гараж. После подачи мной в суд заявления о признании незаконным очередного собрания от 4 июня 2022 года на меня было совершено нападение, я уверен, с целью убийства. Группа лиц избила меня до полусмерти кастетами. Нападавших спугнул прохожий. Я до сих пор нахожусь на больничном. Одного из тех, кто разбил мою машину и напал на меня, я узнал. Убежден, что все связано с моим обращением в суд. Чтобы затянуть дело, чтобы я не мог являться на процессы», — рассказал Данила Зайнутдинов.

По словам мужчины, в нападении участвовал один из членов кооператива, знакомый председателя ГСК и исполняющего обязанности председателя Сергея Железнякова. В интересах следствия мы не публикуем его имя и фамилию. В распоряжении редакции также есть видео уничтожения авто и выписной эпикриз потерпевшего с перечислением полученных травм.

«По факту уничтожения имущества в ОП „Советский“ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ. По факту избиения уголовное дело пока не возбуждено, поскольку для этого требуется закрыть больничный», — пояснили в УМВД по Челябинску.

Однако, как позже сообщила Первому областному информагентству юрист Инна Павленко, материал списали в номенклатурное дело.

«Мы подали жалобу в прокуратуру, ждем решения. Каждое наше слово должно быть подкреплено документами, только тогда мы сможем что-то доказать», — заключила юрист.

Кроме того, к председателю ГСК возникли вопросы по целевому расходованию взносов, уплаченных членами кооператива в предыдущие годы. Якобы деньги отсутствуют на расчетном счете кооператива, а смету расходов в глаза вроде бы так никто и не увидел. Эта история обрела новый крутой поворот, когда 17 января 2022 года Ленинский районный суд признал незаконным и недействительным общее собрание членов кооператива, прошедшее 17 апреля 2021 года.

В связи с фальсификацией доказательств в суде и предоставленными подложными доверенностями Следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Челябинской области была инициирована проверка по признакам преступления по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). Однако дело так и не было возбуждено.

Другая сторона конфликт утверждает, что не имеет отношения к тому, что произошло с Зайнутдиновым и уверяет, что их оппонент и его действия направлены на очернение и. о. председателя ГСК и на получение в свои руки власти в кооперативе.

«Кооператив завален судебными тяжбами благодаря стараниям Зайнутдинова. Мы, по сути, работаем на юриста, оплачивая эти расходы. Данила Салаватович один-единственный член кооператива, который постоянно жалуется и подает в суд. Говорит о каких-то поборах, хотя в 2017 году сам подписал протокол. Там ясно написано, что членский взнос составляет 4000 рублей, отработка — 400 рублей и целевой взнос также 400 рублей. На дворе уже 2022 год — бензин дорожает, вывоз мусора дорожает, должников по взносам в кооперативе много. Мы выкручиваемся, как можем. Зайнутдинов сам крупный должник. У него более десятка гаражей (оформленных, по некоторым данным, как на себя, так и на родственников или знакомых. — Прим. ред.), и он задолжал крупную сумму — речь о сотнях тысячах рублей. Есть даже исполнительный лист в его адрес. По поводу его машины и избиения — нет никаких доказательств, что это как-то связано с ГСК и правлением»,— рассказал Сергей Железняков.

Мужчина предполагает, что в эти, мягко говоря, неприятные ситуации Зайнутдинов мог попасть из-за своей деятельности по так называемой «реставрации» машин.

«Я подчеркиваю, что ничего не утверждаю. Но на моей памяти какие-то люди как минимум два раза разыскивали его в гараже. В 2014 году Зайнутдинов занимался ремонтом и реставрацией автомобилей. Возможно, делал это недобросовестно. На Youtube есть видео-отзыв о его работе (один из пользователей действительно разместил негативный отклик и мы его просмотрели — Прим. ред.). Полагаю, недовольные клиенты могли угрожать. Но не в моей компетенции это расследовать, все материалы находятся в полиции. И, насколько я знаю, полиция ищет преступников», — заключил Сергей Железняков.

В ответ на это Данила Зайнутдинов сообщил, что в 2014 году он прекратил этот бизнес и никаких проблем, связанных с ним, у него нет. Также он предоставил в редакцию протокол утверждения суммы целевого взноса. С 2019 года он должен был составлять три тысячи рублей.













Любопытно, что Сергей Меньшенин находится в отпуске и, по нашим данным, продолжать свою работу в ГСК в качестве председателя не собирается.

Мы будем внимательно следить за развитием событий.

UPD: протокол от 2019 года был принят без участия Сергея Меньшенина, его подпись там отсутствует, поэтому документ действительным не считается, сообщил Сергей Железняков.