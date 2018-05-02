/ Незадачливый водитель протаранил столб электропередачи на пустой дороге в Челябинске

43-летний мужчина попал в больницу.

Сегодня, 2 мая, автомобилист разбил свой транспорт о столб. Авария произошла ранним утром в Ленинском районе Челябинска. 43-летний мужчина за рулем «Ниссана» врезался в электроопору, в результате чего пострадали все участники аварии — водитель, иномарка и сам столб.

2 мая в 05:00 часов на улице Новороссийской водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Теана», совершил наезд на препятствие — электроопору, повредив ее. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.